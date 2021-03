KOPKAS SEE ON RASKE SAAK: ema võttis tütre nimele 30 000 euro eest kiirlaene ja tegi tast võlglase. „Olin ju alles laps ja uskusin oma ema...“ 

Möödunud aasta 1. juunil oli õues juba suviselt soe ja koroonaviirus kippus meelest minema. Paljudes peredes oli laud kaetud ja tähistati lastekaitsepäeva – see on päev, mil fookuses on lapsed, nende heaolu ja õigused. See oli ühtlasi ka päev, mil 24aastane Mari (nimi kannatanu kaitseks muudetud – H. M.) oli sunnitud oma ema vastu politseisse pöörduma. Aastate jooksul tütre nimele mitu kiirlaenu võtnud ema Inga kaardimajake oli viimaks kokku kukkunud. „Kahtlustasin kohe, et need laenud võttis minu nimele mu ema,“ rääkis Mari hiljem uurijatele.