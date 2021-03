„JÄRGMINE PEATUS“ | Airi Vipulkumar Kansar: ka minu abikaasale taheti leida India naist ning käidi võimalike kaasade peredes 

Kuigi Indias öeldakse, et kastisüsteemi ei eksisteeri enam, siis abielude puhul on see siiski olemas. Airi sõnul võib perepea isegi oma lapse ära tappa, kui võsuke tahab abielluda kellegagi madalamast kastist. Muuseas, pere tahtis ka Airi abikaasale leida sobivat indialannat. Seetõttu käidi erinevates peredes poega esitlemas, kuid viimaks ütles mees ise ära. Ja hea, et nii läks, sest saatuse tahtel kohtuti hiljem Airiga.