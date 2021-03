Rein Kilgi kohtusaaga on lõppenud: ärimehe õigeks mõistmine jõustus 

Tallinna ringkonnakohus tühistas mullu septembris Harju Maakohtu 2018 aasta kohtuotsuse osas, millega Rein Kilk, Neeme Raig ja Kaie Kilk (endine Raig) ja Kristjan Oolo tunnistati süüdi ja karistati maksejõuetuse põhjustamist käsitleva paragrahvi järgi. Samuti osas, millega rahuldati Lõuna Toiduainetööstuse AS (pankrotis) tsiviilhagi ja Rein Kilgilt, Neeme Raigilt, Kaie Kilgilt, Kristjan Oololt ja Karl Liivapuult mõisteti solidaarselt välja kannatanu kasuks 200 000 eurot. Ringkonnakohus mõistis Rein Kilki, Neeme Raigi, Kaie Kilki ja Kristjan Oolo neile esitatud süüdistuses õigeks. Ringkonnakohus jättis Lõuna Toiduainetööstuse AS (pankrotis) tsiviilhagi Rein Kilgi, Neeme Raigi, Kaie Kilgi, Kristjan Oolo ja Karl Liivapuu vastu 200 000 euro nõudes läbi vaatamata.

Rein Kilgile, Kaie Kilgile ja Nemme Raigile oli esitatud süüdistus selles, et nemad olles AS Pere nõukogu liikmed olukorras, kus AS-l Pere olid alates 2011. aasta lõpust püsivad makseraskused, likviidsusprobleemid ja aktsiaseltsi teadaolevad kohustused olid märgatavalt ületanud tema varasid, olid tekkinud maksuvõlad ja püsivad probleemid oma kohustuste täitmisel, mis ei olnud ajutised, kinkisid põhjendamatult AS Pere vara Pere Pagar OÜ-le (ärinimi alates 19.09.2012 LT Pagar OÜ), kahjustades sellega teadvalt AS Pere varalist seisundit ning põhjustades AS Pere maksevõime olulise vähenemise. 30. oktoobril kuulutati välja AS Lõuna Toiduainetetööstus pankrot.