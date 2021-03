Eesti uudised TASUTA ÜHISTRANSPORDI PAHUPOOL: edasi-tagasi pilet Austraaliasse oli odavam ühe otsa bussisõidust Lääne Virumaal Viljar Voog , täna 00:00 Jaga: M

Tasuta ühistransport tuli maakondadesse 2018. aastal. Foto: Reigo Teervalt

Riigikontrolli audit Eesti tasuta ühistranspordile ei ütle otsesõnu välja, et tegu on raha raiskamisega, kuid dokumendis küsitakse korduvalt, kas seda kõike ei saaks lahendada optimaalsemalt, et ei korduks anekdootlik olukord 2019. aastast, mil üks ots bussisõitu läks riigile maksma 1000 eurot.