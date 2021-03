SURMAJUHTUM AUSTRIAS PEATAS VAKTSIINIPARTII KASUTAMISE: Eestis on valdav osa samast partiist juba süstitud 

Uudisteagentuur Reuters teatas, et Viinist loodes asuvas Zwettli linnas suri 49aastane haiglaõde pärast vaktsineerimist tõsiste vere hüübimishäirete tõttu, samas linnas tabas teist, 35aastast haiglaõde kopsuemboolia, millest ta on tänaseks paranemas. Kopsuemboolia ehk maakeeli kopsutromb on samamoodi vere hüübimishäire tulemus. Õhtulehe kinnitamata andmetel tabas ka Eesti päästetöötajat Ergo Mannineni mitu päeva pärast vaktsineerimist insult ehk ajuinfarkt. Kõiki kolme juhtumit ühendavaks märksõnaks ongi verehüüve ehk tromb.

Partii numbriga ABV5300 jõudis kokku 17 Euroopa riiki, sealhulgas Eestisse. 11. veebruaril toodi seda Eestisse 9600 doosi, millest on praegu alles 486 doosi – nende kasutamine on peatatud. Täna teatas peatamise otsusest ka Läti. Austria võimud uurivad praegu haiglaõdede haigestumiste põhjuseid. Kokku toodeti partiid ABV5300 miljon doosi. AstraZeneca on lubanud teha juhtumite uurimisel Austria võimudega igakülgset koostööd. Firma kinnitas, et kõigile vaktsiinipartiidele on tehtud range kvaliteedikontroll ja seni pole vaktsiini kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid.

Austerlased tegutsevad kiiresti

Austria võimud lubasid avalikustada oma kodaniku surma põhjuste uurimise tulemused järgmisel nädalal. Eesti Ravimiamet pole seni andnud läinud kolmapäeval surnud päästetöötaja Ergo Mannineni lahkumise põhjuste uurimise tulemuste kohta ametlikku informatsiooni ning pole ka teada, millal see avaldatakse.

Euroopa Liit andis AstraZeneca vaktsiinile heakskiidu jaanuari lõpus. Praeguseks on sellega vaktsineeritud Euroopas üle kümne miljoni inimese, sestap tuleb rõhutada, et Eesti ja Austria surmajuhtumid on väga erandlikud.

Ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla ütles Õhtulehele, et Austrias oli kaks trombijuhtu sama partii vaktsineerimise järel ja igaks juhuks peatati selle konkreetse partii kasutamine. „Mujalt maailmast pole selle partii kohta sarnast informatsiooni,“ lausus ta. „Kõiki trombiga seotud kõrvaltoimeid hinnatakse täie tõsidusega, aga praegu tundub, et need pole seotud ühe konkreetse partiiga – see ei ole kvaliteediprobleem.“ Uusküla kinnitas, et eelmisel nädalal surnud Eesti päästeametnikule süstiti AstraZeneca vaktsiini teist partiid.

Eestis pole partiiga olulisi probleeme