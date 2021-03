Meelis Lao ei võta ärimehe Maybachi süütamise tellimist omaks  

Kriminaalasjas on süüpingis Meelis Lao, Mark Raul Laanela, Ermo Kungla ja Venemaa kodanik Juri Maslov. Süüdistuse kohaselt käitlesid Maslov, Laanela ja Kungla ebaseaduslikult kolme automaati ja kaht püstolit, samuti laskemoona ja helisummutit ning Lao koos nendega üht püstolit. Veel süüdistatakse Laod ärimees Kristian Kesneri auto põletamise tellimises ning Laanelat selle organiseerimises. Maslovit süüdistatakse sõiduki põletamise toimepanemises. Eile alanud protsessil alustati asjaoludega, mis puudutavad Laanelat, Kunglat ja Maslovit, sest nemad on süüdistused omaks võtnud ja avaldanud soovi prokuratuuriga kokkuleppele minna. Lao ütles istungi alguses, et tema tunnistab süüd üksnes ebaseadusliku püstoli käitlemises, kuid kellegi auto põletamist tema tellinud ei ole. Laanela rääkis kohtusaalis, et Lao pöördus tema poole küsimusega, kas oleks võimalik leida keegi, kes karistaks Kesnerit, sest too olevat teda petnud ja pannud väga ebamugavasse olukorda. Lao olevat öelnud, et see karistaja võiks olla inimene, keda Eestis ei tunta ning näitas Laanelale ka sihtmärgi ‒ Kristian Kesneri hinnalise Mercedes Maybachi ‒ asukoha kätte. „Ma tegin ettepanku Maslovile, kas ta on nõus Kesneri autoga midagi tegema,“ selgitab Laanela ning sõnab, et rääkis Maslovile, kuidas Lao on lugupeetud ja autoriteetne inimene. „Ütlesin, et Kesner on Meelis Laole väga palju halba teinud,“ selgitas Laanela kohtus. Laanela sõnul olevat Lao öelnud, et Kesner ei maksnud võlgasid ära ning ei vastanud enam ka tema kõnedele. Seetõttu tuli teda karistada. Rahalist tasu selle karistamise eest kokku ei lepitud. Maslov oli Laanela vana tuttav ning kuna ta on Eestis vähe viibinud, siis oli ta nõus asja korda ajama. Ka tema ei saanud töö eest raha, vaid tegi seda ühise tutvuse pinnalt. Maslov võttis kaasa enda tuttava Ilja ning panigi 2018. aasta veebruaris Kesneri Maybachi põlema. Pärast seda oli vaikus majas. Laanela meenutab, et pärast oli ta veel Kesnerit näinud, kes oli rääkinud, kuidas Lao lasi hoopis teda rahadega üle. „Kesner rääkis oma versiooni, kas see on õige või mitte, ma ei tea,“ lausub Laanela. Maslov ei soovi kohtusaalis ütlusi anda ning riigiprokurör Vahur Verte loeb osaliselt ette tema varem antud ütlused. Seal ta kirjeldab, kuidas käis jahipoes maske ostmas, et auto põletamisel vahele ei jääks.