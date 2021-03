NÕRGIM LÜLI VAKTSIINIAHELAS: mitmed Aafrika riigid pole kaitsesüstidega alustanudki 

Veel numbritest. Kõige populaarsem on WHO-lt ning mitmetelt riikideltki esimesena rohelise tule saanud Pfizeri/BioNTechi vaktsiin, mis teisipäevase seisuga oli kasutusel 69 riigis. Järgneb AstraZeneca, mida kasutab 62 riiki, Modernat 30. Venelaste Sputnik ja hiinlaste Sinopharm on mõlemad kasutusel 18 riigis. Jansseni (Johnson&Johnsoni) vaktsiini kasutab hetkel vaid üks riik, USA, kuid peagi peaks see kasutusloa saama ka Euroopa Liidus.

Kui teadlased võtavad aluseks hõlmatuse, dooside arvu 100 inimese kohta, tulevad esile teised riigid (peab siiski meeles pidama, et ühest doosist enamike kasutusel olevate vaktsiinide puhul ei piisa). Selles on maailmas kõige tublim Gibraltar, brittidele kuuluv ala samanimelise väina ääres. Riikidest on eeskujulikem Iisrael, temale järgnevad Seišellid (Aafrika väikseim riik) ja Araabia Ühendemiraadid.

Seišellide saarekesed on positiivseks erandiks. Ainult mõned Aafrika riigid on vaktsineerimiskavaga algust teinud. Arvestades seda, kuidas võivad tekkida ja levima hakata koroonaviiruse uued tüved (näiteks nn briti ja LAVi tüvi) ning et Aafrika võib neile soodne pinnas olla, ei saa keegi, ka rikkad ja vaktsineeritud seni päris kergendatult hingata kuni kaitsevõrgustik ei kata kogu maakera. See on nagu ketilülide metafoor: kogu kett on vaid nii tugev, kui on tema nõrgim lüli. Kogu maailm on vaid nii kaitstud, kui kaitstud on tema kõige vähem vaktsineeritud riik.