Juhtkiri | Vaktsineerime elavas järjekorras 

Läti sõbražest annab Eesti elanikele kindlustunde, et meie haiglate võimekuse ammendudes ei jää rasked koroonahaiged arstiabita. Samas ei anna lätlaste pakkumine Eestile õigust kergendatult ohata, nagu seda tegi sotsiaalminister Tanel Kiik, kui teatas, et olukorra raskemaks muutudes saab abi saamiseks ka soomlaste poole pöörduda. Pole vaja meelde tuletada, et plaaniline ravi on meie haiglates peaaegu seiskunud ja küsimus on pelgalt ellujäämises. Kasutades nii lõuna- kui ka põhjanaabrite abi, ilma et me tagajärgedega võitlemise asemel resoluutselt tegeleksime plahvatusliku nakatumise põhjustega – Läti ja Soome vaevalt mõistaks sellist suhtumist.