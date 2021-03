Eesti uudised RIIGIKOHUS LÕPETAS NOORE PERE VINTSUTAMISE! Nelery on ilus tütarlapse nimi, mitte lubamatu võõrastus Viljar Voog , täna 17:06 Jaga: M

Riigikohus Foto: Aldo Luud

Nelery on haruldane tüdrukunimi – Eestis on neid alla viie. Nüüd lisandub nimekirja ka kaheaastane tirts Lääne-Virumaalt, kuna riigikohus otsustas, et Nelery on vaatamata Rakvere linna ja siseministeeriumi vastuseisule üks igati sobilik nimi.