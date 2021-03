Prantsusmaal mõrvatud õpetaja peale kaebas koolikeelu saanud õpilane 

Tegelikult sai tüdruk keelu juba päev enne antud intsidenti ning Samuel Paty ei soovitanud kellelgi tundi vahele jätta, vaid lubas moslemiõpilastel fotode näitamise ajaks silmad sulgeda. Koolikeeld polnudki üldse seotud Patyga, vaid tüdruku enda korduva popitegemisega, kirjutab Le Parisien. Alles hiljem rääkis tüdruk, et klassikaaslaste ja keelu kohta selgitusi nõudnud vanemate surve all mõtles ta välja valejutu sellest, kuidas ta pilte näidanud õpetajale vastu hakkas ja selle eest karistada sai. Isa väidab, et tema jäi tüdruku luiskamist uskuma. Seegi jutt on Paty perekonna advokaatide silmis kaheldav, sest vanemad pidid tolle tunni toimumise päeval ju nägema, et nende laps istub kodus, mitte koolis. Tüdruku isa oli see, kes avalikustas Paty nime ning politseiuurijad usuvad, et just see viiski õpetaja mõrvamiseni.