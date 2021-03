Kommentaar Vambola Paavo | Sõjas nähtamatu vaenlasega armu ei ole Vambola Paavo, ajakirjanik , täna 14:42 Jaga: M

Pea aasta kestnud sõjas nähtamatu vaenlasega on paljud eraettevõtjad piirangute tõttu tegevuse lõpetanud, pered on purunenud, suitsiididest keegi ei räägi, hariduse kvaliteet on langenud. See on ränk hind, mida rahvas on maksnud. Täna on märksõna vaktsiin ja vaktsineerimine. Sellest sõltub meie normaalsusesse naasmine. Kaja Kallas räägib kaamera ees, kuidas keset lahingut ei saa süüdlasele näpuga näidata, ent ajalugu teab vastupidist. Veristes lahingutes on ennegi saamatute väejuhtide pead veerenud.