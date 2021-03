Tõnu Grünberg | Millist kasu saame Rail Balticust? 

Üsna sageli pärivad inimesed, et miks seda raudteed vaja või mis me sellest kasu saame? Ma arvan, et need on põhjendatud küsimused, inimestel on õigus olla skeptiline, eriti nende sündmuste ja asjade suhtes, mis pole n-ö käegakatsutavad ja jäävad teatud ajahorisondi taha. Tõsi on, et Rail Baltica osas saab neile küsimustele täna vastata parimas usus, samas tuginedes oma ala parimate spetsialistide informeeritud arvamusele, et kiire, turvalise, keskkonnasõbraliku ja kvaliteetsema teenuse loomine toob ka piisaval hulgal kasutajad.

Rongiga liiklemine on ohutu

Just see, kui palju leiab raudtee oma eluea jooksul kasutamist, on oluline ka raudtee kasulikkuse vaatest. Loomulikult saab raudteede kasulikkust reisijale mõõta reisimisele-liikumisele kokkuhoitud ajas, aga samuti võimaluses kasutada oma aega kasulikult – autoroolis olles seda naljalt teha pole mahti. Kahtlemata on rongiga reisimine ka turvalisem kui autoga liikumine, seda iseäranis meie ilmastikuoludes. Kui reisijad vahetavad ohtlikuma transpordi ohutuma raudtee vastu, siis kaasneb sellega ka hinnanguline kasu ühiskonnale, säästetud elude ja tervise tõttu.

Näiteks Saksamaal on autoreisija hukkumise risk 59 korda ja vigastuse risk 159 korda suurem kui rongiga sõites. Tallinn-Pärnu-Ikla maantee on meie üks kõige tihedama liiklusega maanteid ning on kahjuks ka üks kolmest Eestis enim liiklusõnnetusi ja hukkunuid kaasa toonud teedest. Kauba- ja reisijateveo liikumine maanteelt Rail Baltica raudteele vähendab nii sõidukite arvu teedel kui ka säästab igal aastal kümneid inimelusid ning hoiab paljude inimeste tervist ja elurõõmu.

Vähe on selliseid inimesi, kes ei mõistaks ühenduste kasulikkust nii inimeste individuaalsetele liikumisvõimalustele kui majandusele tervikuna. Seda on läbi aastate korduvalt kinnitanud ka näiteks Rail Baltica kohta läbi viidud arvamusuuringud. Üks turvalisuse ja mugavuse näiteid on seegi, et Rail Baltical on plaan panna käima ka nn öörongid. Ehk et, kui õhtul oma autoga rongile sõita ja ise mõnusalt reisijatevagunis lõõgastuda, on rong hommikuks Varssavis ning sealt saab soovi korral juba värske ja puhanuna autoga teekonda jätkata. Kuid otseloomulikult on kõik võimalused Varssavist ka rongiga edasi liikuda.

Milline on mõju keskkonnale?

Mõistagi, mida rohkem on tulevikus Rail Baltica kasutajaid – reisijaid ja kaubavedajaid, seda kasulikum on see kokkuvõttes ka keskkonnale, sest aitab kasvõi teatud ulatuses pidurdada liikluse kasvu maanteedel. Jah, uue raudtee arendamine eriti selle ehitamise ajal põhjustab ebamugavust ja häiringuid, kuid mõjud keskkonnale jäävad valdavalt lokaalseks ning leidub hulgaliselt võimalusi neid mõjusid ka erinevatel viisidel leevendada, mida kindlasti ka tehakse. Rääkimata sellest, et suuremas osas on kõik need häiringud ajutised. Samal ajal jätaks raudtee ehitamata jätmine meid aga ilma kõigist neist kasudest ja uutest võimalustest, mis meile tänu sellele avanevad.