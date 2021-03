Küsimus | Mis on Kaja Kallase otsustusvõimetuse saladus?

1996.aastast saadik on Kaja Kallasel olnud üle 15 töökoha, kui mitte arvestada veel kümmekonna nõukogu liikmeks olemist. Pikim ühes ametis oldud aeg on Kaja Kallasel olnud neli aastat, enamasti on ta piirdunud lühema ajaga ühel kohal töötades.

Millest kõneleb see, et Kaja Kallas on oma kokku 14 aasta pikkuse juristipõlve jooksul ligi kümnel korral liikunud ühest advokaadibüroost teise kokku nelja büroo vahel? Kas see annab tunnistust pühendumusest ja süvenemisest?