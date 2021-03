Tulekahjus hukkunud ansambli Günf klahvimängija Ivar Lugima kolleeg: omal ajal bänd hullutas rahvast ja Ivar oli selle bändi hing 

Pühapäeva õhtul enne kella kümmet teatati häirekeskusele, et Viljandi külje all asuvas Peetrimõisa külas on tulekahju. Kui päästjad jõudsid kohale, olid leegid akendest väljas ning põles ka kiviseintega elumaja katus. Päästjate sõnul oli tulle jäänud 61aastane mees jõudnud välisukse juurde.