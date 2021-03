Juhtkiri | Milline on Kaja Kallase ja Tanel Kiige vastutus? 

Kui olukord riigis on kriitiline, siis on just valitsuse ülesanne lugeda ühiskonna meeleolusid ja näidata oma tegudega, et olukord on kontrolli all. Kui aga Kaja Kallas teatab pärast kuu aega peaministriks olemist, et nädalavahetused hoiab ta vabad pere jaoks, et ta läbi ei põleks, siis – kas ta mitte ameti valikul eksinud pole? Nädalavahetus oli tiine muret tegevatest uudistest haiglakohtade nappuse ja plaanilise ravi lõpetamise kohta, koroonasurmade arv on tõusnud 667 inimeseni ning nakatumine ei näita pidurdumise märki, kuid peaminister peab perepuhkust? Mille poolest erineb see suhtumine nädalavahetusel negatiivse uudiskünnise ületanud „Eesti laulule“ kaasa elanud noorte prominentide muretust pidutsemisest?

Kallas peaministrina on küll vaaginud põhjalikult restoranide lahtiolekuaegu, aga kes oskab öelda, millised on valitsusjuhi seisukohad haiglate olukorda arvestades? Siiski ‒ peaminister on avaldanud rahulolematust vaktsineerimise käiguga, kuid kas ta püstitas konkreetsed ülesanded ja seadis tähtajad tulemustest ettekandmiseks?

Sotsiaalminister Tanel Kiigelt jäi nädalavahetuse kontekstis kõlama arvamus, et valitsuse ja riigikogu liikmed võiks koroonaviiruse vastu vaktsineerida märtsikuu jooksul. Praeguses pingelises olukorras oleks tõepoolest suurem kasu ministritest, kes saavad ka ringi liikuda, kohtuda vajalike inimestega ning valitsuselgi on kergem otsuseid langetada ühise laua taga. Riskida, et valitsuse liikmed võivad iga hetk ettevaatusabinõudest hoolimata kas haigestuda või peavad koju isolatsiooni jääma, pole seega mõistlik.

Põhiline on, et ministrid ei tohi kriisiolukorras olla otsustusvõimetud. Seni oleme näinud, et tehtud ettepanekutele ja abipakkumistele annab riik eitavaid vastuseid. Kallas ei saa lõputult näpuga eelmise valitsuse peale näidata. Ammugi ei saa seda teha Kiik, kes kogu kriisi kestel on olnud oma ametis. Lätis pääsesid asjad kännu tagant liikuma tervishoiuministri väljavahetamisega. Meil on küll teadusnõukoda, kuid kas see pole teadlaste ressursi raiskamine, kui tippspetsialistid käivad valitsust valgustamas, kuid nende nõu ei võeta otsuste langetamisel kuulda.