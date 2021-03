Võlakütt Lembitu Kitti töövõtted: võta toon maha, kuradi tont! 

Harju maakohtus jätkus esmaspäeval nn Okunevi protsess, milles asjaosalisi on jäänud järele vaid käputäis. Kõik ülejäänud, sealhulgas ka allilmategelane Gennadi Okunev ise, on läinud prokuratuuriga kokkuleppele ning nende kohtuotsused on juba ka jõustunud.