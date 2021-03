Jaak Uibu | Kuidas valitsus epideemia juhitamatuks muutis 

Vaatleme koroona levikut Eestis alates 2020. aasta suvest tänini. Võimaluse selleks annavad avalikud koroonastatistika graafikud, mis avanevad netilehel, valides märksõna „koroona“. Nende allikas on John Hopkinsi ülikooli koroonakeskus.

Möödunud aasta suvel leiti uusi koroonajuhtusid päevas kuni kümme, harva enam. Septembris oli aimata teist lainet juhtude arvuga kuni poolsada päevas, oktoobris püsis see arv umbes sama, kuid oktoobri lõpus saabusid 100 uue juhuga päevad ja novembri näidud päevas olid juba 200 ja enam. Sellest alates on olukord läinud järjest raskemaks, veebruaris ja märtsis 2021 on olnud peaaegu 1500 koroonajuhtu päevas.

Paigutagem ajateljele ka minu soovitused koroonaleviku tõkestamiseks, mis on avaldatud kirjutistes „Ettepanek koroonakahjude vähendamiseks“, „ Koroonaviiruse haigus COVID-19 maailmas ja Eestis“, „Koroona kroonikast 2020. aasta lõpukuudel“, „ Avalik pöördumine valitsusasutuste poole koroona tõkestamiseks“, „Uitmõtteid peaminister Kaja Kallase avaldusest riigikogus koroona kohta“.