Mari-Anne Härma: kiirabile antakse õigus vähendada ravikvaliteeti, iga abivajajani enam ei jõua 

Ta ka ütles, et haiglatele antakse ettevaatavalt korraldus seada valmis ajutiseks triaažiks ehk mõelda läbi see, mille alusel lükatakse tagasi mitte-hädavajalikud haiged.

Härma sõnul on põhieesmärk kõik nakatunud kätte saada ja suunata isolatsiooni, aga kui kui kõiki kätte ei saada, siis lähikontaktseid ei teavitata.

Peadirektori asetäitja sõnul on praegu rakendatavad meetmed ulatuslikud ning sarnanevad teadusnõukoja ja terviseameti pakkumistele. "Näeme, et esimesed märgid kasvu pidurdumisest tulevad ja R (nakatumiskordaja, mitut inimest iga koroonapositiivne omakorda nakatub - toim.) saadi pidama 1,2 juures. See on küll oluline kasvutrend, milles veel paar nädalat jätkame, aga selle hoog on maha võetud," sõnas Härma.

Ta lisas, et üldpildis peitub probleem vaktsiini vähestes kogustes. Ühtlasi peaks tema sõnul saabuma Eestisse 230 000 kiirtesti ning käib arutelu, kas need lasta laiemasse ringlusse. Härma sõnul liigutakse ka selles suunas, et hakatakse laialdasemalt kasutama ka antigeeni testi.

Härma ei osanud täpselt öelda, kui palju on plaanilist ravi piiratud, ent tõdes, et osades haiglates on plaanilist ravi piiratud 100 protsendiliselt, aga on ka haiglaid, kus plaaniline ravi toimub.