Lasteaiad lähevad lukku? Lasteaednik: õpetajad on ärevil, kardavad tööle tulla 

Tallinna lasteaedadest on Covid-diagnoosiga 164 töötajat, 39 last ja rühmi karantiinis 80. Anonüümsust palunud lasteadnik ütleb, et töötajad on väga ärevil ja kardavad tööle tulla. „See on paljudes lasteaedades nii, aga sellest ei tohi rääkida. Tallinna haridusamet ütleb ju, et kõik on hästi,“ sõnab direktor.