Riho Terras | Energiajulgeolek peab rohepöörde juures igal juhul tagatud olema 

Seepärast saatsin riigikogu majanduskomisjonile ja riigikaitsekomisjonile pöördumise, milles kutsun nii asjassepuutuvaid komisjone kui suurt saali tõsiselt seda teemat arutama. See poleemika ei hõlma ainult ühte tööstusharu, vaid muuhulgas regionaalset arengut, sotsiaalmajanduslikke aspekte ja kindlasti ka energiajulgeolekut. Ometigi ei diskuteerita seda piisava tähelepanuga, kuigi tuleviku tagatuled on kurjakuulutavalt lähedal.

Siililegi on selge, et CO2 emissiooni tuleb jõuliselt piirata. Eesti on deklareerinud oma eesmärgiks, et 2030. aastaks vähendatakse kasvuhoonegaaside paiskamist 70 protsendi võrra. Juba täna on põlevkivist elektrienergia tootmine viidud sisuliselt miinimumini. Samas on olemas konsensus, et taastuvenergiaallikad nagu tuule- ja päikeseenergia ei ole meie geograafiat ning kliimat arvestades piisavad asendused. Heal päeval, mil nii tuul kui päike energiatootmist soosivad, võime rohelisele tootmisele loota – kuid palju meil neid häid päevi on?

Energiajulgeolek ja varustuskindlus

Energiaülemineku oluliste riskide esireas on varustuskindluse ja energiajulgeoleku küsimused. Mõlemal on Eesti terviklikku julgeolekut silmas pidades ülioluline mõõde. Juba praegu on Eestist saanud energia netoimportija, mis tähendab, et oleme teistest sõltuvad. Elekter meie laualampi ei tule maagiliselt pistikust ja soojus külmal talvel radiaatorist, vaid need tuleb kuskil toota. Meil peab olema võimekus neid elutähtsaid ressursse ise toota ja mitte ainult headele võrguühendustele loota.

Sel talvel tuletati meile meelde, et ilmad võivad minna külmaks ja nii oli praktiliselt kogu põhjapoolkeral. Energiadefitsiit tuli kõige teravamalt välja USA-s Texase osariigis, mille puhul mängis rolli nii piisavate ühenduste puudumine USA ida- ja lääneosa energiasüsteemidega, kui kindlasti ka see, et võimekus toota vastavalt tarbimisvajadusele oli puudulik.

Lisaks varustuskindlusele on energiajulgeolekul laiemalt oluline mõõde meie julgeoleku ja riigikaitse jaoks. Kellelt ja millise hinnaga (jutt pole vaid rahast) särtsu ja gaasi saame? Kas me oleme manipuleeritavad? Need on küsimused, mida tuleb kindlasti meie ohuhinnangute ja -analüüside koostamisel arvestada. Kindlasti ei saa seda julgeolekut ohverdada mingile ideoloogilisele ja fundamentaalsele rohe-eesmärgile. Sestap tuleb praeguseid energiaallikad targalt hoides samm-sammult otsida ja lisada alternatiive.

Energiaüleminek peab viima edasi, mitte tagasi