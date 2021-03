Seisukoht Seisukoht | Kõrvalda pudelikael, mitte ära lõhu ühiskonda! Evelin Kivimaa, veebitoimetaja , täna 11:59 Jaga: M

Karmide koroonapiirangutega huupi lajatanud võimuolijad on rõhutanud, et seda on vaja, vältimaks haiglatesse Covid-19 patsientide kuhjumist, mistõttu muu ravi seiskuks. Haiglates omakorda on ruumidest suuremgi probleem, et napib personali. Seega terve mõistuse hääl ütleb, et tuleks kõrvaldada kõige kitsam pudelikael. Mitte lõhkuda kogu ühiskonda karmide, ebaloogiliste ja pidevalt muutuvate piirangutega.