Keit Pentus-Rosimannus: lisaeelarve tuleb, rõhk saab olema töökohtade ja tervishoiusüsteemi töövõime säilitamisel 

Pentus-Rosimannuse sõnul puudub leevenduspakett tervishoiud, ettevõtlust, kultuuri ja haridust ehk kriisis kõige enam kannatavaid sektoreid. "Kõige põletavamad ja kiiremad vajadused on võimalik katta valitsuse reservfondist, aga praeguseks on selge, et käivitame Rahandusministeeriumis ka lisaeelarve stsenaariumi," sedastas minister ja lisas, et detailid saavad paika hiljemalt märtsi lõpuks.