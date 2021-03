Kurnatus, närvilisus, ebamäärased valud – kas teadsid, et põhjuseks võib olla B1-vitamiini puudus?  

Vitamiin B1 ehk tiamiin täidab organismis paljusid olulisi funktsioone. Näiteks vajavad teda oma normaalseks tegevuseks paljud ainevahetuses võtmepositsioonil olevad ensüümid. B1-vitamiinil on äärmiselt oluline roll süsivesikute ja veresuhkru ainevahetuses, aidates ära hoida erinevate kahjulike ainevahetusproduktide liigset tekkimist ja kuhjumist. Vitamiin B1 on vajalik ka närvirakkude normaalseks talitluseks ja närviimpulsside edastamiseks ning normaalse ajutegevuse tagamiseks ja mälu talitluseks. Lisaks eelnevale on B1-vitamiinil ülioluline roll organismi ainevahetuses energia tootmisel ning lihaste ja südame normaalse töö tagamisel.