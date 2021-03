Eesti uudised GRAAFIKUD | KAKS NÄDALAT KOOLIPIIRANGUID JA TULEMUS NULL: Harjumaal kasvavad nakatumisnäitajad noorte seas pidurdamatult Priit Pärnapuu , täna 14:16 Jaga: M

Distantsõpe Foto: Aldo Luud

Sellest on nüüd kaks nädalat, mil põhiline osa Eesti noortest astus viimast korda üle koolimaja ukse. Graafikutelt on näha, et mujal Eestis on koolipiirangutel olnud silmaga nähtav mõju koroonaga nakatumisele, kuid Harjumaal, mis on kriisi kese, pole näha mitte kõige pisematki mõju. Maailma mastaabis vaadates on aga üpris tõenäoline, et Eesti nakatumisnäitajad põrutavad lähinädalatel mööda ka Tšehhist, mis on praegu suurim koroonakolle maailmas.