Eesti uudised AUTOROLLO TONT MINEVIKUST: ähvardused, üllatavad pöörded ja väidetav inimröövi katse. Kas Pentus-Rosimannus oli tõesti lihtsalt süütu kõrvaltvaataja? Helen Mihelson , täna 09:55 Jaga: M

GALERII

AJAKIRJANIKE PIIRAMISRÕNGAS: Keit Pentus-Rosimannus ei ole Autorollo teemal just üleliia jutukas olnud. Foto: õhtuleht

Keset Autorollo tsiviilasja arutamist teatas veofirma juhatuse üks liikmeist ühtäkki, et tema tütart üritati röövida. Õnneks edutult. Tähelepanuväärne on, et tema esialgse veendumuse kohaselt võis juhtunu olla seotud pankrotti läinud firmaga. See oli vaid üks üllatav pööre paljudest: kurikuulsaks saanud Autorollo afäär oli kõike muud kui üks tavapärane kohtuvaidlus.