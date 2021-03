Kohtu alla antud advokaat peab süüdistust alusetuks: õigussoovitused ei saa olla altkäemaks 

Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Tartu maakohtu kohtunikku, advokaati ning pankrotihaldurit erinevates kuritegudes. Prokuratuuri väitel on kohtunik Eveli Vavrenjuk, vandeadvokaat Olev Kuklase ja pankrotihaldur Sirje Tael rikkunud korruptsioonivastast seadust ja selle kaudu määratleb prokuratuur tasuta õigusabi altkäemaksuna, märkis Kuklase. Süüdistuse järgi on Vavrenjuk eelistanud oma tuttavaid pankrotimenetluste halduritena ning teinud enda sõpruskonda kuuluvate pankrotihaldurite suhtes prokuratuuri arvates soodsamaid otsuseid, saades selle eest tasuta õigusabi, selgitab vandeadvokaat. Ta lisab, et selline tegevus on prokuratuuri arvates korruptsioonivastase seaduse rikkumine ja ühe juristi poolt teisele juristile tasuta antud õigusabi on altkäemaks.

Kuklase arvates on need väited absurdsed: „Vavrenjuki poolt Kuklase või tema büroo kasuks tehtud otsused pankrotimenetlustes olid vaid võlausaldajate poolt eelnevalt pankrotiseaduse alusel tehtud otsustuste formaalne kinnitamine, millel ei olnud ega ei saanud olla Kuklase arvates seost Kuklase ja Vavrenjuki vaheliste õiguslike aruteludega.“ Kindlasti saab kõnealuses küsimuses lõpliku seisukoha võtta kohus, aga Kuklase arvates on kriminaalasjas olulisema tähendusega see, et riigiprokuratuur tegutses jälitustegevuseks ise lubade andmisel ja jälitustegevuse läbiviimisel teadvalt ebaseaduslikult.