FOTOLE JÄÄDVUSTUNUD IME: kaubalaev ripub taevas 

Mees rabas taskust telefoni, tegi ootamatust nähtusest pildi ja riputas selle läinud reedel sotsiaalmeediasse. Sealgi olid vaatajad hämmingus. Enamik ei mõistnud, kuidas see foto tehti. Kvaliteet on ju telefoniga tehtud võtte kohta hea.

Kui brittide suuremad kollased väljaanded The Mirror ja Daily Mail 23aastase šotlase üles otsisid ja temalt aru pärisid, et ega tegu ole sobivaks kohandatud fotoga, siis teadis McCallum neile juba selgitada, et ta nägi optilist illusiooni.

„Esialgu olin ma täiesti mõistmatu. Pidin auto seisma jätma ja kaks korda vaatama, et kas tõesti on laev taevas ukerdamas. Lõpuks sain aru. Minu arvates tekkis optiline illusioon sellest, et kalda lähedal oli taevas pilvi ja nad muutsid mere värvi. Laev oli pisut kaugemal, seal paistis päike, mis peegeldus veepinnalt vastu, muutis selle heledamaks ja seetõttu näiski, et laev hõljub õhus,“ ütles McCallum Daily Mailile.