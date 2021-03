Eesti uudised GALERII LÄÄNE-TALLINNA HAIGLAST | Arkadi Popov: kui me ei kehtesta efektiivseid meetmeid, jäävad abita isegi erakorralised haiged Kristjan Väli , täna 18:22 Jaga: M

Foto: ÕL kollaaž / Stanislav Moškov

Jalutame koos Lääne-Tallinna keskhaigla juhi Arkadi Popoviga mööda puupüsti täis Covidi-osakondi. Plaaniline ravi on suures osas lõpetatud, olukord on kriitiline. Mis võiks olla päästev õlekõrs? „Ma kardan, et ainult efektiivsed ja piiravad meetmed. Piirangud, mis hakkavad tõsist rolli mängima. Ma julgen täna välja öelda, et Eesti vajaks korralikku lockdown'i (täielik sulgemine inglise k)ja see peaks kestma vähemalt ühe kuu,“ lausub Popov.