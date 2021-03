Kommentaar Juhtkiri | Võtame ka kiirtestidest viimast ohtuleht.ee , täna 16:59 Jaga: M

Foto: Pixabay

Teadusnõukoja liige matemaatik Krista Fischeri hoiatas, et peagi on meil tarvis 1000 haiglakohta, mida on varem peetud piiriks, millega meie meditsiinisüsteem ei tuleks enam toime. See sunnib üle vaatama mitte ainult kehtivaid piiranguid, vaid muuski osas julgemaid otsuseid vastu võtma. Teisalt on tervishoiuasutused saanud vahepealse ajaga seoses vaktsineerimisega olulist leevendust – enam pole nakatumise või eneseisolatsiooni tõttu suurel hulgal kolleege rivist välja langemas – ning rõõmusõnumina jõudis nädalavahetusel kaitsepoogitute arv üle 100 000.