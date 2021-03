Sotsiaaldemokraadid | Naistepäevaks soovime võrdseid võimalusi 

Alates aastast 1996 on ÜRO igal aastal naistepäeval esile tõstnud ühe kindla teema nagu näiteks “Naised ja inimõigused” või “Naised ja HIV/Aids”.

2021. aastal on teema „Naised juhtpositsioonil: võrdse tuleviku saavutamine COVID-19 maailmas", mis on pühendatud naistele, kes pingutavad võrdsema tuleviku ning COVID-19-st taastumise nimel.

Seega on rohkem kui sada aastat hiljem rahvusvahelise naistepäeva eesmärk endine – anda otsuste tegemise õigus naistele kõigis eluvaldkondades, saavutada võrdne palk, jagada võrdselt tasustamata kodu ja lähedaste hooldamist, lõpetada naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla kõik vormid ning tugevdada naiste vajadustele suunatud tervishoiuteenuseid.

Kes soovivad, võivad naistepäeval muidugi naistele lilli ja komme kinkida ning ülistada naiselikkust ning naise keha võimekust sünnitada ja last imetada, aga otsest vajadust selle jaoks pole. Eesti naistele on tegelikult vajalik hoopis rahvusvahelise naistepäeva solidaarsuse aspekt, ühine seismine naiste võrdsete õiguste eest tööelu korraldamisel. Ka tööandjad ja riik saavad selle jaoks ära teha väga palju.

Euroopa Liidu suurim palgalõhe (25.6%) on Eestis

Igaüks võib ju rääkida, et ta mõistab võrdsete õiguste vajalikkust, kuid mis on sellest kasu Eestis, mis juhib Euroopa Liidu soolise palgalõhe edetabelit ja kus suur osa tasustamata tööd on ikka veel üksnes naiste õlgadel?

Et palgalõhe Eestis tõesti väheneks, on tarvis rakendada riiklikke meetmeid, nagu on leidnud ka Tallinna Ülikooli teadlased, kes 2020. aasta detsembris avaldasid soolise palgalõhe vähendamise uuringu.