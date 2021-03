„PUUDUTA MIND“ 174. SAADE | Naised, seelikud selga, puna palgeile ja marss õue paastumaarjapäeva tähistama! 

Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on folklorist Ene Lukka-Jegikjan.

Seekord räägime paastumaarjapäeva tähistamisest, mis on 25. märtsil. Kirikukalendris on tegemist neitsi Maarja rõõmukuulutamise päevaga ja ka rahvakalendris on tegemist naistepühaga. Räägime kombestikust ja usundist, aastaringiga seotud teadmistest ja lustlikest tegevustest.

Näiteks võiks maarjapäeval kõik naised kanda valget rätikut ja seelikut ning enne kodust välja minekut võtta linnupetet. Vabas õhus silmi allikaveega pesta, tervitada päikesetõusul päikest laulmise ja sõnamisega, teha ringmänge ja tantsulaule. Peale seda riputatakse ohvrianniks paelad raagus puule, soovides sel viisil õnne isiklikuks eluks, head endale ja oma lähedastele.

Siseruumides toimub rituaalne hommikusöök, kus süüakse eelnevalt küpsetatud pannkooke ning juuakse punast jooki - punane mahl, vein, tee, mis tagab ilusa välimuse ja hea tervise. Kui pidustustele satub mõni mees, siis pannakse talle tanu või rätik pähe ja nõutakse punast jooki. Lisaks on kombeks nimetada emasid ja vanaemasid eesnime pidi, rääkida lugusid oma nimesaamisest, jutustada perepärimusjutte esiemadest ning jagada naiste kogutud ja kogetud elutarkusi.

Vaata videot!