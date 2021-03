Taavi Libe | Ma ei kingi naistepäeval lilli. Aga äkki peaks? 

Sõber küsis minult hiljuti muuseas, et milliseid lilli ma naistepäeval oma kallimale kingin. Hakkasin mõtlema, et ei mäletagi, millal ma oma elukaaslasele viimati lilli viisin. Oih, kahe lausega õnnestus kõmumeedia tarbeks pealkiri tekitada, nii et võtke heaks! Ülejäänud lugejate jaoks jätkan mõttearendust. Lillede kinkimisega seoses meenub mul millegipärast alati Lauri Saatpalu geniaalne laulutekst erinevatel elualadel tegelevatest naistest, kellele kingiti alati lilli, millega polnud midagi peale hakata. Oleks siis lati vorstigi kinkinud, millega saaks hommikul võileiba teha! Aga ei! Jälle lilled!

Võib-olla on see tollest laulust tingitud lapsepõlvetrauma, aga lilli kinkima pole ma elus tõesti õppinud. Õnneks on viimastel aastatel naistepäevaks lillekinkimine aina rohkem põlu alla sattunud, sest naisõiguslikust aspektist on tegemist groteskse aktiga. Kas meeste kõrgema palga ja konkurentsieelise naiste ees saab tõesti heastada mõne nukra tulbi või roosiga 8. märtsil? Kui botaaniline indulgents on sihtkohta toimetatud, siis võib oma õiguste eest võitleva naissoo peale aasta aega jälle käega lüüa ning seda kanakarja kaagutamiseks nimetada?