Inglismaal taasavatakse esmaspäevast koolid 

Johnson on välja kuulutanud koroonapiirangute kaotamise tegevuskava, mida alustatakse koolide avamisega. Sellele järgneb hilisemates etappides inimeste omavahelise läbikäimise piirangute järkjärguline leevendamine ning mitteoluliste kaupluste ja muude kohtade taasavamine, vahendab Reuters.

„Just selle riigi iga inimese otsusekindluse tõttu võime hakata liikuma normaalsuse poole - ja on õige, et meie noorte klassiruumi tagasitoomine on esimene samm," lisas ta.