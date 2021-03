Kevadkuu jätkub miinuskraadide, lume ja lörtsiga 

Öösel sajab veel kohati lund, päeval on pilvi hõredamalt ja ilm sajuta. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest, öösel on saartel ja põhjarannikul veel puhanguti tugev. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10, Kirde-Eestis kuni -12, päeval -1 kuni -6, Ida-Eestis võib jääda alla -8 kraadi.

Päeval laieneb Skandinaaviast madalrõhkkond servaga Läänemere äärde ja tõstab lõunakaare tuule tugevamaks. Lisanduvaist pilvedest sajab kohati kerget lund. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis -1 kuni 2, ida pool -1 kuni -3 kraadini.



Kolmapäeval liigub üle Eesti madalrõhulohk ühes lumepilvedega ja selle järel on üürikeseks ka selgemat taevast. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, Kirde-Eestis -10 kraadi ümber.



Neljapäeval laieneb läänest lähenev madalrõhkkond üle Eesti. Öö on veel sajuta ja mõõduka lõunakaare tuule. Õhutemperatuur on miinuspoolel. Päeval jõuab lume- ja lörtsisadu, teeb ka tuisku, sest lõunakaare tuul tõuseb tugevaks. Õhutemperatuur tõuseb üle 0 kraadi.



Reedel liigub madalrõhkkond ning lisab sadusid. Kuid sajufaas, tuuleväli ja ka temperatuurifoon on otseses sõltuvuses madalrõhkkonna trajektoorist. Eestist põhja poole kanduva keerise korral on meil valitsevaks plusskraadid ja vesine sadu, lõuna poolt mööduv madalrõhkkond toob meile lund ja teeb tuisku. Otse üle Eesti liikuv keeris jaotab meie väikese maa kaheks: miinuskraadides ja lumine põhi, vesise ja sulailmaga Lõuna-Eesti.