Šveitsi valijad otsustavad burkakeelu üle 

Ehkki islamit otseselt ei mainita Šveitsi otsedemokraatia ettepanekus ning selle eesmärgiks on takistada vägivaldsetel tänavaprotestidel maskide kandmist, on kohalikud poliitikud, meedia ja erinevad kampaaniad nimetanud ettepanekut burka keeluks, vahendab Reuters.

Keelu vastased on veendumusel, et selle kehtestamine toob taas esile probleemi vägivaldse ekstremismiga. Nende sõnul see häbimärgistaks burkasid ja nikaabe kandvaid moslemeid, kelle arvukus Šveitsis ei ole väga suur.