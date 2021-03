Krista Fischer: varsti on meil reaalselt vaja 1000 haiglakohta 

"Arutelud teemal, et kuidas ja kelle süül see selliseks on kujunenud, meid praegu edasi ei aita, hetkel peame tegutsema, et muuta seda mida muuta veel annab. Veidi arve - viimasel ajal on päevas testitutest olnud positiivseid 1500. Analüüs on näidanud, et umbes 7% neist jõuab varem või hiljem haiglasse. Haiglapatsientidest 12% või veidi enam sureb, teistel võib võtta mitmeid kuid enne kui taastub varasem energia ja töövõime (ja osadel jäävad püsivad tervisekahjustused)," kirjutab Fischer sotsiaalmeedias.

"Seega 1500 nakatunut= 100-120 inimest haiglas =10-15 koroonasurma. Et haiglas ollakse keskmiselt 9-10 päeva, siis see tähendab et varsti on meil reaalselt vaja 1000 haiglakohta. Haiglapatsientide seas on viimasel ajal suurenenud tööealiste inimeste osakaal - umbes pooled on alla 70aastased, veerand on alla 60-sed. Oleme reaalselt olukorras, kus meie meditsiin on jõudnud toimetulekupiirini (rääkimata muudest nii laialdase nakatumisega seotud probleemidest). Tegelikult on see piir juba ületatud, sest plaaniline ravi on suures osas peatatud ja tugevalt häiritud on ka erakorralise abi andmine," toob ta välja faktid.