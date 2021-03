Haigla kinnitab: sotsiaalmeedias ringlev video tühjast koroonaosakonnast ei vasta tõele!

„Oleme korduvalt rõhutanud, et patsiente ei ravi mitte palat ja voodikoht, vaid personal. Nakkuskliiniku 2. korrus on ruumide poolest valmisolekus patsiente vastu võtma, kuid korruse avamiseks peame veelgi piirama plaanilist ravitööd, et kaasata teistest osakondadest personali Covid-patsientide raviks,“ selgitas Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees dr Arkadi Popov.

Ta lisas: „Tegemist on kellegi pahatahtliku sooviga näidata praegust olukorda moonutatult, justkui Covid-19 haigust meie ühiskonnas poleks ja justkui haiglad seisaksid tühjana. Haiglatöötajatena soovime, et see oleks nii, kuid paraku ei vasta see tõele. Kogu Eesti meditsiinisüsteem on väga lähedal katastroofile, sest haiglaravi vajavate Covid-patsientide arv on aina suurenemas. Kui olukord ei parane, tuleb lähiajal peatada kogu plaaniline ravitöö haiglates.“