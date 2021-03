PILTUUDIS | EKRE logoga lipp kõrvuti vikerkaarelipuga?! 

Lugeja kirjutab, et sõits täna mööda Karuse-Kalli teed, kui märkas tavatut pilti.

"Nimelt - keset küla oli lipumastil korraga lehvimas nii EKRE kui LGBT lipp.

Selline asi pani natuke muigama ja mõtisklema, et ehk on EKRE võtnud õppust valitsuse lagunemisest ning enne KOVi valimisi muutnud oma põhivaateid? Igal juhul tore, et elame nüüd tilgakese võrra sallivamas riigis," selgitab foto saatja.