Ikea juht hoiatab, et kasvavad maksud toovad kaasa kõrgemad hinnad 

Mööbligigandina tegutseva Ingka Groupi tegevjuhi sõnul ei tule tavainimestelekasuks sellised piirangud nagu kõrgemad tariifid.

Maailma laubandusorganisatsiooni (WTO) sõnul olid kaubanduspiirangud tõusmas juba enne pandeemia algust. Paljud riigid on viimastel aastatel kehtestanud imporditavale kaubale uusi makse või olemasolevaid tõusnud, samuti on sisse viidud teisigi piiranguid. See tendents oli eriti tuntav USA endise presidendi Donald Trumpi ametiajal, vahendab BBC.

Mida tähendab kaubandussõda tavainimeste jaoks?

„Tavaliselt toob see kaasa toodete kallinemise. Ja see tekitab muret mitte ainult India, vaid kogu maailma jaoks," ütles Brodin BBC-le antud intervjuus.

Kaupluste sulgemine on olnud veel üheks koormaks Ikea ülemusele. Ettevõtte on viimase aasta jooksul sulgenud 80 protsenti 445 müügikohast kogu maailmas. Brodin siiski ei usu, et pandeemia muudab jaemüügi alal kõike igaveseks.

Tema sõnul hindavad kliendid endiselt toodete vaatamist kohapeal ning kaupluses nõu küsimist. „Enamik inimesi soovib enne diivani ostmist sellel ikkagi istuda."

Brodin on tänulik, et ettevõte investeeris enne pandeemia algust väga palju veebimüüki: „Sõna otseses mõttes polnud meil aimugi, kui palju me seda tulevikus vajame."