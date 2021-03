Pühapäevane üllatus: Öine lörtsisadu külmetas Tartu raekoja kella seierid kinni

Kuna raekoja kella seierid on katmata, siis tugevad tuuled ja vahelduvad ilmad mõjutavad kella täpsust, selgitas Lill mulluses intervjuus Õhtulehele. Külmade ilmade korral tuleb kella käiku kiiremaks sättida ja suvise soojaga panna aeglasemalt astuma.

Lill võttis kohe ühendust raekoja valvemeeskonnaga ja mõned tunnid hiljem oli kell jälle töökorras. „Teadmiseks linnakodanikele, et me keerasime kella jälle õigeks, sellepärast ta vahepeal järelejätmatult lõigi. Aga nüüd on kell jälle korras ja tarvis teda vaid tulla mõne päeva pärast üles keerama.“