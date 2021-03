Ööpäevaga lisandus 1321 koroonapositiivset, suri üheksa inimest 

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 63, haiglaravi vajab 604 patsienti



7. märtsi hommikuse seisuga viibib haiglas 604 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 56 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 36 inimest.



Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati haiglates kokku 63. Koju saadeti 18 inimest, 5 patsienti viidi üle COVID-19 osakonda teise haiglasse, 11 inimest üle mitte-COVID osakonda samas haiglas.



Ööpäeva jooksul suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 93aastane naine, 90aastane naine, 89aastane mees, 86aastane naine, 83aastane naine, 82aastane mees, 81aastane mees, 80aastane naine, 72aastane naine. Kokku on Eestis surnud 653 koroonaviirusega nakatunud inimest.



Tänaseks on haiglates lõpetatud 3992 COVID-19 haigusjuhtumit 3842 inimesega.



7. märtsi seisuga on tervenenud 55 396 inimest. Neist 39 374 inimese (71,1%) haigusjuhtum on lõpetatud, 16 022 inimese (28,9%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.



Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 982 582 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 75 003 (7,6% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.



Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 101 452 inimesele, kaks doosi on saanud 43 942 inimest



Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 101 452 inimesele, kellest 43 942 on saanud mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 3791 doosi, kokku on manustatud 145 394 vaktsiinidoosi.



Eelolevatel nädalatel jätkub paralleelselt perearstide juures riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine ning erinevate tervishoiuasutuste juures eesliinitöötajate – haridusasutuste töötajate, politsei- ja päästeteenistujate ning kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate vaktsineerimine. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.



COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.



Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.



Haigestumuse intensiivsus Eestis on väga kõrge



COVID-19 haigestumus on kõrge kogu Eestis. Selleks, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ja me ei seaks ohtu teiste inimeste elu ja tervist, peame kinni pidama kõigist abinõudest, mis meie tervise kaitseks on kasutusele võetud. Väldime kontakte, hoiame distantsi, kanname maski! Vii oma kontaktid teiste inimestega miinimumini ja ole võimalikult palju kodus, et vähendada riski ise nakatuda ja kanda nakkust pereringis kellelegi edasi.



Intensiivse nakkusleviku tõttu kehtivad Eesti rangemad meetmed koroonaviiruse leviku tõrjumiseks. Üldhariduskoolid, kutsekoolid ja kõrgkoolid on distantsõppes kuni märtsikuu lõpuni. Avalikud üritused siseruumides ei ole lubatud. Kinod, teatrid, kontserdisaalid, muuseumid on suletud üle Eesti. Lubatud on vaid individuaalne treening ja huvitegevus. Nädalavahetustel peavad kaubandus- ja toitlustusettevõtted olema suletud, argipäeviti peavad toitlustusettevõtted uksed sulgema kell 18, toidu kaasamüük jääb lubatuks kõikidel nädalapäevadel. Avatuks tohivad jääda toidupoed ning esmavajalikud poed, näiteks apteegid ja prillipoed.



Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.