Marek Strandberg: ainus tee koroonaviiruse vastu - ühiskond tuleb sulgeda 

"Kuna haige ei pruugi juba nakkust levitades veel arugi saada, et ta on haige, siis ei toimi ka reeglid, mis on seotud kõmiseva lausega "haigena jääge koju". Pärast kontakte tulevad asjaolud, et ruume peab ventileerima ja maske kandma," kirjutab Strandberg.

"Ainus tee: ühiskond sulgeda, sest miski muu enam ei aita. Kõik muud võimalused on käest lastud. Just lastud! Ja mitte läinud," rõhutab ta.

"Ja teine asi, mille puudumisel on täna juba elude hind: nimelt meil peaksid olema kättesaadavad kiirtestid. Apteekides, töökohtadel - kõikjal! Liberalistlik ilmapilt (Kaja Kallas!!!) ei avaldu pandeemia ajal mitte selles, et inimestel lastakse teha, mida nad heaks arvavad, vaid inimestele luuakse kõik võimalused, et ise aru saada, millises seisundis nad on: haiged, terved, juba põdenud jne. Just seda võimaldavad kiirtestid: antikehade ja antigeeni kiirtestid Covid-19 suhtes. Neid on terviseametis registreeritud kuhjaga, kuid mingi veidra vastuseisu tõttu pole neid inimestele kättesaadavaks tehtud."