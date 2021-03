Põltsamaa tõi õpetajate vaktsineerimise kodule lähemale 

"Mina võtsin ühendust haigekassaga ja küsisin, kas on selline võimalus, et vaktsineerida Põltsamaal, kuna tundus veider mõte transportida siit 150 inimest Jõgevale vaktsineerima kaks korda," vahendab ERR-i uudisteportaal SA Põltsamaa Tervis juhataja Merle Mölderi räägitut.

"Minul on väga positiivne kogemus sellest. Ma saan aru, et me olime üks esimesi koole ja väga õlitatult toimus see," kirjeldas vaktsineerimist kooli õpetaja Kadri Suni.