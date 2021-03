GALERII | Kaubanduskeskuste parklates haigutab tühjus nii Tartus kui Tallinnas, drive-in-müügi võimalust kauplejad ei kasutanud

Ärileht kirjutas , et drive-in-müüki võivad teoorias pakkuda kõik kauplused ja ettevõtted, kellel selleks võimalus. Sätestatud on võimalus piirangu ajal kaubelda, kui ettevõtja tagab kauba väljastamise viisil, millega klient kaubandusettevõtte siseruumides asuvasse müügisaali ei sisene.

Mõnel juhul välistab drive-in-teenuse pakkumist näiteks asjaolu, et kauplusel ei ole eraldiseisvat laopinda. Üldjoones asuvad sissesõidupunktid keskuste esimesel korrusel, mõnel juhul ka kaupluste vahetus läheduses või sealsel parkimisplatsil. Kokkuleppel kaubanduskeskusega on see lubatud, kuid kaupade väljastamisel tuleb tagada klientide hajutamine.