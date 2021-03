„Rahva teenrid“: uuel valitsusel on mõju nakatuvuse kasvule 

ERRi ajakirjanik Huko Aaspõllu ütles, et uuel valitsusel on mõju nakatuvuse kasvule, sest kui see võimule tuli, ühtlustati esimese sammuna piirangud üle Eesti, ehk leevenesid piirangud Harjumaal ja Ida-Virumaal.

“See natuke andis võib-olla ühiskonnale sellise sentimendi, et nüüd on justkui kõik paremini, nüüd on kõik tagasi lähemal normaalsemale olukorrale,” arvab ta, lisades, et peaminister pole olnud aldis piirangud süvendama.

Äripäeva ajakirjanik Urmas Jaagant märkis, et kuna Reformierakond kritiseeris positsioonis olles eelmise valitsuse otsuseid, eriti piirangute osas, siis oli neil peal surve teha teisiti.

Aaspõllu tõdeb, et igal piirangul on maksumus ja hind, seetõttu ongi raske langetada otsuseid, milliseid piiranguid kehtestada. “Inimeste kodusviibimine tähendab seda, et nad ei saa tööd teha normaalseilt, vaimse tervise küsimused, maksutulud, kuidas ühiskonnas mingid asjad hakkama saavad,” toob ta näite. “Aga selgelt mulle tundub, et siinkohal on Kaja Kallase teadliku riski negatiivne tulemus realiseerunud.”

Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv aga ei nõustu, et uus valitsus oma kriisiotsustes vähem informeeritud oleks kui eelmine. “Pigem oli see, et taheti ikkagi poliitiliselt näidata natukene teistsugust nägu ja see oli iseenesest loomulik,” leiab ta.