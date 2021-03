Kohus saatis ohvri kinni teipinud ja peksnud mehe vangi 

Joobes Marvo kutsus mullu 9. mail tolle inimese autosse,misjärel sõideti ühele kinnistule. Kui too inimene autost välja tuli, lõi Marvo teda pähe, tõmbas teibiga kinni silmad, nina ja suu ning virutas puidust esemega pähe niimoodi, et kannatanu kukkus. Sama aasta juunis ähvardas Marvo sama inimest korduvalt telefonitsi, et tollel on elada jäänud kaks päeva ja ta paneb põlema ta emale kuuluva maja. Asja asus uurima politsei. Tänaseks on Marvo kohtu ees olnud. Pärnu maakohus mõistis Marvo süüdi ja suurendas karistust Pärnu maakohtu varasema otsusega mõistetud ärakandmata karistuse- aasta ja kolmekuulise vangistuse võtta. Liitkaristusena tuleb mehel trellida taga olla aasta ja 11 kuud.