Top | Teadusnõukoda jumala ette 

Eliitvaktsineerimine kogub tuure

Kui lisaks Marika Priskele on end vaktsineerida saanud ka Kersti Kaljulaid ja kõva tervisesportlane Jürgen Ligi, siis karta on, et nende järjekorras vaheletrügijate nimedega ei õnnestu peibutada end kaitsesüstima vaktsineerimises kahtlevaid haritud inimesi, õpetajaid ja haiglatöötajaid. Pigem tekitab selline vaheletrügimine sotsiaalset viha nagu nõukaajalgi, kus nomenklatuur pääses eriravile neljandasse haiglasse ning keskkomitee puhvetist said äravalitud osta viinereid ja konservherneid.

Vaktsiinihirm on reaalsus

Ühe vaktsiini ootamatult tugevad kõrvaltoimed võivad tõepoolest mõjutada paljude inimeste vaktsineerimisotsuseid. Sestap pole ime, et noore päästetöötaja surm pärast vaktsineerimist äratas tähelepanu. Praegu on nõudlus ja huvi vaktsineerimise vastu suurem kui Eestisse saabuvad tarned, aga mis saab siis, vaktsiinikogused varsti loodetavasti hüppeliselt suurenevad? Kus on pädevate spetsialistide selgitused?

Digitiigrist digieunuhhiks

Millal Eesti kunagi kuulus digitiiger ära suri, et vaktsineerijad peavad süstitavate nimekirju välja printima, tabeleid käsitsi täitma ja sajanditagusele bürokraatiale tööaega kulutama? Vaktsineerimisjärjekorda panemist võimaldavast digiregistratuurist küll räägitakse, kuid keegi ei ütle, millal see valmis saab. Kuidas Eestist sai digieunuhh?

Sputnik lendab Eestisse?