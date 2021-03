TSAAR JA SULTAN: Türgi ja Venemaa mugavusabielu püsib hoolimata vanadest tülidest

„Vladimir Putin ja Recep Tayyip Erdoğan soovisid teineteisele head uut aastat ning nad on kindlad, et mitmetahuline partnerlus Venemaa ja Türgi vahel jätkub ka aastal 2021.“ Jaanuarikuine Kremli pressiteenistuse teade osutus prohvetlikuks: Ankara ja Moskva sõprus on löönud õitsele.