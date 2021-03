Juhtkiri | Kuidas vähendada kontakte? 

Mõistagi on kõik ligi aasta väldanud pandeemia tingimustes elamisest tüdinud. Kuid seda enam tuleks piiranguid tõsiselt võtta, sest võrreldes eelmise kevade ja isegi sügisega terendab vaktsineerimise näol kriisist väljumine üsna käeulatuses. Keegi ei taha, et Eestiski korduks mullukevadine stsenaarium tervishoius, kus haiglad ei suutnud haigestunuid enam vastu võtta.

Ses valguses pole probleem, kas maskikandmise kohustus piiraks inimese põhivabadusi mitte üksnes õigusfilosoofiline, kui küsimuse all on sõna otseses mõttes ellujäämine. Õnneks on enamik rahvast meil seaduseusku, maskikandmisse hooletult suhtujaid aitab distsiplineerida aga pelgalt teadminegi, et varsti võib politsei saada õiguse eirajaid trahvima hakata. Ja kui praegused piirangud tulemusi ei anna, tuleb hakata end harjutama mõttega ühiskonna täielikuks sulgemiseks – parem elada see aeg üle kevadel, kui istuda suvel luku taga.