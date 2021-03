GALERII | KIIKAME KABINETTI: mida näevad ministrid iga päev tähtsaid otsuseid langetades 

Mis on meie ministritel silme ees, kui nad riiki juhivad? Kus nad istuvad? Milliseid mõtteid ruum või selle aknatagune tekitab? Kas laud on loominguliselt lohakil või on pliiatsid värvi ja pikkuse järgi reas? Kui erinevad või sarnased on üldse meie ministrite töötingimused?